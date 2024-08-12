«هيئة تنظيم الاتصالات» تعقد ملتقى «مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة بـ«مجلس شباب تدرا»، ملتقى «مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة»، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، وذلك في إطار دعم وتحقيق الرؤى التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لتحقيق شعار عام الاستدامة 2024 «قول وفعل»، الذي تبنته حكومة الدولة.

ويأتي الملتقى بمشاركة وحضور ممثلين عن المجالس الشبابية في كل من هيئة تنمية المجتمع، بلدية دبي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رأس الخيمة التعليمية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء متمثلة بفريق برنامج تصفير البيروقراطية.

وافتُتح الملتقى بكلمة ألقاها المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية، أشار فيها إلى الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب، وحرصها على أن تكون أفكارهم ومبادراتهم هي جوهر المستقبل المستدام الذي تشهده دولة الإمارات ضمن رؤيتها الوطنية «نحن الإمارات 2031».

وقال ماجد المسمار: «إن الربط الذكي بين الرقمنة والاستدامة في شعار اليوم العالمي للشباب 2024. يذكرني بالمسار التاريخي لتجربة العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث كانت توجيهات قيادتنا الرشيدة على الدوام تشير إلى أن الشباب هم من يصنع الاستدامة، من خلال ما يمتلكونه من جرأة التغيير وشجاعة الخوض في كل ما هو جديد، ناهيك عن الانفتاح على المعارف والمقدرة على استشراف المستقبل».

وأضاف: «نحن أول حكومة تلغي الحاجز بين المتعامل والموظف الحكومي، وفي العام 2001 كنا أول حكومة في المنطقة تطلق خدمة إلكترونية وهي الدرهم الإلكتروني (من وزارة المالية). وفي 2013 كنا الأوائل في تطبيق الحكومة الذكية (حكومة الهاتف النقال)، واليوم نحن في طليعة الحكومات التي تكافح البيروقراطية من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الذي يهدف إلى إلغاء ألفي إجراء حكومي خلال العام الحالي 2024.

القاسم المشترك بين هذه المحطات هو تجديد الشباب، من أجل الحفاظ على زخم التقدم والريادة. وفي كل تلك المحطات كان للشباب البصمة الأكثر تأثيراً. وما نحن فيه اليوم ليس إلا استمراراً لهذا النهج الذي وضعته قيادتنا الرشيدة سابقاً وحالياً؛ نهج الرشاقة والديناميكية والمراجعة الدائمة حرصاً على تجاوز البيروقراطية وتحقيق الريادة المستدامة».

وفي سياق الملتقى تحدث المهندس محمد أحمد بوشليبي رئيس مجلس الشباب، مدير خدمات أمن المعلومات بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن استراتيجية الهيئة وتمكين الشباب في المجال الرقمي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء مجتمع مستدام وذكي من خلال عدة مبادرات داخلية وخارجية، مثل مخيم تدرا الافتراضي الذي انطلق منذ أيام، ويركز المخيم هذا العام على مهارات وتقنيات الاستدامة وتطوير الألعاب الإلكترونية والبرمجة، وChatGPT.

كما تضمن الملتقى مناظرة شبابية حول أبرز مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وتهدف إلى صقل مهارات الشباب في الحوار، وتعزز قدرتهم على الإقناع، وتمكنهّم من التعرف على الأبحاث والدراسات التي من شأنها دعم آرائهم، وتمحورت المناظرة حول أهم التوجهات الحكومية في دولة الإمارات اليوم وهو برنامج تصفير البيروقراطية لتطوير الخدمات الحكومية.

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