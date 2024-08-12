«كشافة الإمارات» تعزز قدرات شبابها بـ5 مهارات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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اختتمت جمعية كشافة الإمارات، ممثلة في لجنة الشباب، مشاركتها في الملتقى الكشفي العربي لتمكين الشباب، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي - واستضافته المديرية العامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار العمانية، أخيراً، تحت شعار «زيادة.. وتمكين»، واستهدف الملتقى تعزيز دور الشباب بخمس مهارات، منها مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال وتعزيز مهارات الشباب في مجالات القيادة والتخطيط والتنظيم واتخاذ القرار وتعزيز القيم الإنسانية وبث روح التسامح والسلام، وتعميق روابط الصداقة والأخوة بين قادة الكشافة والشباب في الوطن العربي، في برامج وجلسات حوارية متنوعة وزيارات لأبرز المواقع السياحية في محافظة ظفار.

فرصة

وأوضح عبدالرحمن الحوسني، نائب رئيس لجنة الشباب بالجمعية، أن ملتقى تمكين الشباب الكشفي العربي يعد فرصة للشباب من مختلف الدول العربية بوصفهم قادة المستقبل من أنحاء الوطن العربي لتمكينهم بأهم وأحدث المهارات المتقدمة التي يتطلع بها العالم لمستقبل مبهر، فمن خلال الملتقى تم التركيز على آلية بناء الأفكار وكيفية إعداد وإقامة مشاريع تهدف لمستقبل مستدام من خلال مشاريع ممولة بشكل محدود ليصبح لها عائدات مادية جباره تخدم الحركة الكشفية وأولويات الشباب في العالم التي تسهم بالرقي، بالإضافة إلى كونه فرصة لاستكشاف ابرز معالم محافظة ظفار والموسم الخريف الاستثنائي الذي يتميزون بها من خلال مغامرات استكشافية.

وقال إن الملتقى تضمّن العديد من حلقات العمل التدريبية والجلسات الحوارية، التي تُعزز مهاراتهم لوضع خططهم المستقبلية في تنفيذ مشروعاتهم ومبادراتهم، وصولاً إلى تحقيق أهداف الملتقى، أهمها: تعزيز مهاراتهم في مجالات القيادة واتخاذ القرار، وتعميق روابط الصداقة بين الكشافة في الوطن العربي، وتعزيز دورهم في مجالات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة من الورش التدريبية التخصصية والترفيهية، والجلسات عن إدارة المشاريع الحديثة وسياسة مشاركة الشباب: نموذج لجنة مستشاري الشباب الكشفي العربي، وجلسات خاصة للمجموعات المشاركة.

وأكدت نور الحسني، نائب رئيس المستشارين الشباب الكشفيين العرب، أن الملتقى جوهرة لتمكين الشباب، لقد خرجنا بأكبر قدر من المعرفة في مجال إدارة المشاريع وتطويرها في جميع مجالات الأعمال.

وأشارت إلى أن الملتقى يجمع الكشافة من أنحاء العالم العربي لتعزيز إدارة المشاريع ولتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الروح الجماعية بين الشباب، وكان هذه الملتقى فرصة لاكتساب خبرات جديدة وبناء علاقات قوية يستفيد منها الكشافة في المستقبل.

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