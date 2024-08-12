تأهيل 7681 عضواً في «كلنا شرطة» بأبوظبي عبر 7 ورش تدريبية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي 7 ورش تدريبية تخصصية، استفاد منها 7681 من أعضاء «كلنا شرطة»، وشملت موضوعاتها الحس الأمني والعمل التطوعي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والنزاهة الوظيفية وإتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم، وإتيكيت التعامل مع المكفوفين وأساسيات الإبداع والابتكار، وذلك بالتعاون مع إدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والشركاء الاستراتيجيين.

وقال المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم «كلنا شرطة» إن الورش تهدف إلى تأهيل أعضاء «كلنا شرطة»، بالتعاون مع الشركـاء وأصحاب الاختصاص واستثمار قدراتهم في العمل الشرطي إسهاماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، وذلك ضمن الخطة السنوية للورش والدورات التدريبية، وبهدف تشجيع وتحفيز أعضاء «كلنا شرطة» على ترسيخ قيم العمل التطوعي واستدامته في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن إحدى الورش كانت بعنوان «شارع الحس الأمني» بينت للأعضاء أهمية تعزيز أمن المجتمع، من خلال الوقاية من الجريمة أو التعامل معها عقب وقوعها، واستدامة الشعور بالأمن والأمان في إمارة أبوظبي، وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة، وتعزز جودة حياة المجتمع في إمارة أبوظبي، كما نفذت إدارة النزاهة الأمنية في شرطة أبوظبي ورشة حول النزاهة الوظيفية، وعقد المكتب التنفيذي بالقيادة ورشة حول أساسيات الإبداع والابتكار.

وأثنى الأشخري على التعاون المشترك مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي عقدت ورشة بعنوان «إتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم»، وورشة «إتيكيت التعامل مع المكفوفين»، أما ورشة «استدامة العمل التطوعي» فنفذتها أول متطوعة في الإمارات العضو- فتحية قاسم النظاري، وقدمت من خلالها عصارة تجاربها في العمل التطوعي.

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