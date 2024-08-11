المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 يستشرف مستجدات المشهد التنموي العالمي

المصدر: وام

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يستشرف “المنتدى الدولي للاتصال الحكومي” الذي يقام يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة التحولات والمستجدات في المشهد التنموي العالمي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص.

وتفرد أجندة المنتدى هذا العام مساحة واسعة يناقش من خلالها علاقة الاتصال الحكومي بتعزيز المرونة الاقتصادية وتسليط الضوء على مفاهيم اقتصادية واعدة مثل الاقتصاد الفضي واقتصاد المعادن والمغامرات والفضاء، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الاقتصاد وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ضمن جلسات متخصصة تطرح الاقتصاد من أبعاد جديدة.

يأتي تناول المنتدى لهذه القطاعات في دورته الـ 13 التي تقام تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر" في وقت تحقق فيه دولة الإمارات منجزات نوعية في مسيرة التنوع الاقتصادي تشهد تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مساعي التنمية المستدامة والشاملة محلياً.

ويناقش المنتدى من خلال الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب دور الاتصال في تعزيز مفاهيم المرونة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتعريف بكيفية تحويلها إلى ممارسات تعزز الشراكات والتعاون وإدماج المجتمعات المحلية في عملية التنمية والإنتاج وانعكاسات المرونة على الاستدامة والتنمية الاجتماعية ومستوى معيشة الأفراد.

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