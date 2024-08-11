عبدالله بن زايد ووزير خارجية قبرص يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، التطورات الخطيرة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

واستعرض سموه مع الدكتور كومبوس سبل التصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والأولوية الملحة لتقديم الدعم الإنساني اللازم لسكان القطاع، وتوفير الحماية لكافة المدنيين، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار والعمل عن كثب من أجل معالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المدنيون في غزة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس خلال الاتصال الهاتفي عدداً من الموضوعات المتصلة بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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