المدن الترفيهية في الإمارات.. تجارب استثنائية تتحدى حرارة الصيف

المصدر: وام

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تتألق دولة الإمارات بمدن ترفيهية تعزز موقعها الريادي ضمن قائمة أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة والعالم القادرة على تقديم تجارب متكاملة ومتعددة تلبي جميع الأذواق والاهتمامات من داخل وخارج الدولة، ما يعزز مكانتها كواحدة من أهم وجهات السياحة الترفيهية الرائدة عالمياً.

وتتبوأ الدولة صدارة الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية في العالم؛ بما يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير معالم جذب متنوعة وتقديم تجارب استثنائية جعلتها مقصداً للزوار الباحثين عن تجربة ترفيهية فريدة من نوعها.

وتتنوع المدن والوجهات الترفيهية في الإمارات؛ لتلبية الطلب المتنامي من الأسر والعائلات بمختلف فئاتها العمرية من داخل وخارج الدولة؛ بحثاً عن الاستجمام والاستمتاع، مع تقديمها مغامرات شيقة وتجارب استثنائية تتحدي حرارة الموسم الصيفي، وهو ما يرفع معدلات الاشغال على تلك الوجهات الوجهات إلى مستويات استثنائية.

وارتفعت حصة إنفاق الزوار على السياحة الترفيهية في الإمارات إلى 83.1% في العام الماضي مقارنة بنحو 79.3% في 2019 قبل جائحة كورونا، وذلك مقابل حصة سياحة الأعمال البالغة 16.9% في 2023، وفقا لإحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وتتوقع منصّة الأبحاث العالمية "كين ريسيرش"، أن يصل نمو صناعة الترفيه في الإمارات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك مع تنامي الطلب على الأماكن السياحية الشهيرة في الدولة بما يسهم في جذب الملايين من الزوّار سنوياً.

ونجحت العاصمة أبوظبي؛ في التحول إلى أحد أهم مناطق الجذب الترفيهي في المنطقة، بعد إضافة العديد من المدن والمرافق الترفيهية العالمية، مثل "وارنر براذرز"، و"سي وورلد"، و"ياس ووتروورلد" مع توفيرها مجموعة متكاملة من التجارب السياحية الترفيهية، بما يعزز مكانة الإمارة كأحد أبرز الوجهات الترفيهية التي تقصدها آلاف الوفود والأفواج السياحية على مدار العام، خصوصاً في ظل تمتع أغلب تلك المدن الترفيهية بصالات مغطاة.

وتستعد "عالم فيراري أبوظبي"، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، لإحداث نقلة نوعية في مشهد الترفيه من خلال افتتاح مرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا" الجديد في 29 أغسطس الحالي ، ليكون بمثابة الوجهة المثالية الجديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية بما يجسد التزامها الراسخ بتقديم تجارب ترفيهية غير مسبوقة ترتقي لأعلى المستويات العالمية.

وتواصل "ميرال"، المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب في أبوظبي، العمل على تقديم تجارب ووجهات عالمية المستوى تهدف إلى مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي المستمر في أبوظبي ودولة الإمارات بما يسهم في تعزيز إيرادات السياحة، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية الجديدة 2023.

من جهتها، تتبوّأ دبي مكانة عالمية في مجال صناعة المدن الترفيهية، من خلال مشاريع ضخمة ترسخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعائلات الباحثة عن أعلى مستويات الترفيه والاستجمام.

وتخطط شركة دبي القابضة للترفيه، لإضافة وجهات ومنتجات ترفيهية جديدة، تثري المشهد الترفيهي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، امتداداً لما توفره من مجموعة من معالم الجذب المميزة، التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً، مثل القرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس.

وتعد الشارقة موطنا ومركزاً ترفيهياً من خلال أنشطة الواجهات المائية العديدة وفعاليات الترفيه المنتشرة عبر الإمارة، بما في ذلك جزيرة النور الوجهة الترفيهية العائلية، التي تتوسّطها المياه الزرقاء، وتغطيها المسطحات الخضراء، وترى منها مشهداً مذهلاً ترسمه الأبراج الشاهقة، لتأسر قلوب زوارها بالعديد من المفاجآت.

بدورها، توفر إمارة رأس الخيمة مجموعة واسعة من الأنشطة والفرص الترفيهية، بدايةً من تجربة الغولف الاستثنائية والمخيمات الصحراوية الأصيلة ووصولاً إلى المغامرات الجبلية، بما في ذلك أطول مسار انزلاقي عالمياً.

وتتنوع الوجهات الترفيهية في إمارة عجمان لاستقطاب كافة أفراد الأسرة ومن ضمنها "حديقة الحيوانات القزمة" و"ماجيك بلانيت" وبلاي لاند" و"فيستفال لاند" التي تناسب كافة الأعمار وتوفر تجارب مختلفة مليئة بالمرح.

وفى إمارة الفجيرة، تستقطب الوجهات الترفيهية أعداداً كبيرة من الزوار والسياح في ظل ما توفره من تجارب فريدة ومتنوعة، مع تميزها بطبيعة ساحرة في ظل وجود سلسلة جبلية جميلة وشواطئ رائعة على خليج عمان، إلى جانب ما تزخر به الإمارة من معالم تاريخية وتراث ثقافي عريق، يجعلها وجهة مثالية للسياحة بمختلف أنواعها.

وتزهو إمارة أم القيوين، بالعديد من الأنشطة الترفيهية باعتبارها إحدى الوجهات السياحية البارزة في الدولة، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي على ساحل الخليج العربي، وما تحتضنه من مجموعة كبيرة من معالم الجذب التي يفد إليها الزوار من كل مكان لقضاء أوقات ممتعة.

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