الجناح الجوي لشرطة دبي يُنفذ 304 مهمات خلال النصف الأول من العام

المصدر: البيان

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كشفت إحصائيات مركز الجناح الجوي لشرطة دبي، عن تنفيذه 304 مهمات خلال النصف الأول من العام الجاري، بينها مهام نقل مصابين ومرضى ومهام بحث، وتدريب، إلى جانب تنفيذ مهام شرطية وأمنية متعددة لتعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي.

وبينت الإحصائيات أن المهمات الجوية تنوعت وفقا لأهدافها حيث تم تسجيل 140 مهمة في إطار عمل الدوريات، و64 مهمة في إطار المهام الشرطية، إلى جانب 66 مهمة لغرض التدريب، فيما سجلت 24 مهمة لنقل مصابين، و5 مهام بحث، و5 مهام نقل مرضى.

وأكد العميد مدرب طيار علي المهيري مدير مركز الجناح الجوي، حرص المركز على تحقيق توجهات شرطة دبي في سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات والحوادث خاصة المرورية منها للمساهمة في نقل المصابين في الحالات الخطرة، ما يساهم في سرعة وصولهم إلى المستشفيات وتلقي العلاج، منوهاً إلى أن المركز ينفذ أيضاً العديد من المهمات الإنسانية التي تتمثل في نقل المرضى من العيادات إلى المستشفيات.

وقال العميد مدرب طيار علي المهيري إن طياري مركز الجناح الجوي يخضعون لدورات مُستمرة لتقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت وتحت أي ظرف، إلى جانب دورات تخصصية للعمل خلال الحالات الطارئة وتنفيذ مهمات سريعة على ارتفاعات مُنخفضة وفي المناطق المُزدحمة.

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