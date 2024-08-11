سعود المعلا وسعود بن صقر يعزيان في وفاة هيا الخرجي

المصدر: أم القيوين - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيا بنت سعد الخرجي، زوجة سلطان راشد الخرجي، ووالدة كل من راشد سلطان الخرجي، وماجد سلطان الخرجي، ومنصور سلطان الخرجي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتيهما مجلس العزاء في منطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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