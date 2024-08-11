«إكونوميست»: أبوظبي ودبي الأفضل للعيش إقليمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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تصدرت أبوظبي ودبي أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لمؤشر«إكونوميست» لقابلية العيش العالمي لعام 2024.

وحافظت أبوظبي ودبي على مكانتهما كأفضل مدينتين للعيش في المنطقة، بعد تقدم نتائجهما في مجال الرعاية الصحية والتعليم.

ووفقاً لمؤشر«معدلات الجريمة والأمن 2024» الصادر عن موقع «ناميبو»، تعد أبوظبي ودبي من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم.

وفي مجال الصحة، أظهر بيانات تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي أن العدد الإجمالي للمنشآت الصحية المرخصة والممارسة لعملها في الإمارة وصل إلى 5020 منشأة صحية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد الأطباء المرخصين 13370 طبيباً.

وفي أبوظبي وصل عدد المنشآت الصحية إلى 3323 منشأة، تتضمن 67 مستشفى، و1136 مركزاً صحياً، و765 عيادة، و1068 صيدلية، إضافة إلى 287 منشأة أخرى تندرج تحت تصنيف المنشآت الصحية، فيما بلغ عدد الأطباء المرخصين 12922 طبيباً في نهاية 2022.

وفي مجال التعليم، بلغ عدد المدارس في أبوظبي 459 مدرسة خاصة وحكومية ومشتركة في العام الدراسي 2023 - 2024 بينما وصل عدد المدارس الخاصة في دبي إلى 220 مدرسة.

مؤشر

ووفقاً لمؤشر قابلية العيش العالمي لـ«إكونوميست» لعام 2024، جاءت 8 مدن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قائمة أفضل عشر مدن، والتي تتمتع بالاستقرار ولها تأثير متزايد على الساحة العالمية، ومن بينها الكويت والدوحة.

ويعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد القوى الاقتصادية في العالم، حيث يجتذب المواهب من جميع أنحاء العالم، وينشر مجموعات ضخمة من رأس المال فيها.

ويشمل المؤشر العالمي 173 مدينة يتم تقييمها وفق خمس فئات هي: الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.

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