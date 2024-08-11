«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، والذي ينظم خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض عبر منصتها خدماتها النوعية ومبادراتها الممكنة والدامجة لأصحاب الهمم، إلى جانب التسهيلات المستدامة التي توفرها الهيئة لهذه الشريحة المهمة لتلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «يسعدنا دعم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي يشهد سنوياً نمواً متصاعداً، ويسهم بشكل متزايد في تعزيز سمعة الإمارات كدولة رائدة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم في العمل والمجتمع. ويعتبر المعرض منصة مهمة لاستعراض مساعينا الحثيثة لترجمة رؤية القيادة الحكيمة، وترسيخ النموذج الملهم الذي أرسته دبي في مجال تمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم، ودعم مشاركتهم البنّاءة في جميع الميادين».

وقال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»: «تشكل مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي بالمعرض، إضافة نوعية لهذا الحدث العالمي نظراً لرصيدها الكبير وإنجازاتها المتعددة في مجال تمكين وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم في دولة الإمارات والأخذ بيدهم على طريق تحقيق تطلعاتهم المستقبلية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز