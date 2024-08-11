أحمد الصايغ يشارك في الاحتفاء الرسمي لتأسيس مكتب الرئيس بقيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - وام

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بحضور صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، واقليبيك جباروف، رئيس الوزراء، شارك معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، في الاحتفاء الرسمي المقام في مدينة إيسك كول، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس مكتب إدارة رئيس الجمهورية القيرغيزية.

والتقى الصايغ مع صادر جباروف ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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