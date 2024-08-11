«صيف آمن وسعيد» تعرّف بإرشادات السلامة أثناء السباحة

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل بلدية الحمرية فعاليات حملتها «صيف آمن وسعيد»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية اتباع الإرشادات الصحيحة أثناء السباحة في البحر أو المسابح الخاصة.

حملة

تأتي الحملة كجزء من جهود بلدية الحمرية المستمرة في التوعية وتعزيز السلامة العامة خلال فصل الصيف، مع التركيز على شاطئ الحمرية والحديقة الشاطئية التي تستقطب أعداداً كبيرة من المجتمع والزوار والسياح.

وفي إطار الحملة، تعاونت بلدية الحمرية مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة التي قدمت معرضاً مخصصاً للشعب المرجانية، مما أضاف بُعداً تعليمياً لفعاليات الحملة.

كما أسهمت الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة بتقديم مسرحية للتعريف بأهمية السباحة بأمان واتباع التعليمات الشاطئية، إلى جانب ندوة تعريفية بدلالات الألوان التحذيرية، ومخاطر التيارات البحرية وكيفية تجنبها، وكيفية إنقاذ الغريق في البحر أو المسابح الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية حرص البلدية على مواصلة تنظيم حملة «صيف آمن وسعيد»، والتي تعد جزءاً أساسياً من جهود البلدية المستمرة لتعزيز الوعي بالسلامة العامة خلال فصل الصيف.

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