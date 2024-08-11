مركز شرطة المرقبات.. حرص دائم على إسعاد المتعاملين

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع وأهمية متابعة سير العمل في مراكز إسعاد المتعاملين، للتواصل المباشر مع متعاملي شرطة دبي والتعرف على ملاحظاتهم واقتراحاتهم وآرائهم التطويرية، منوهاً إلى الحرص الدائم على تعزيز التواصل وإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال إشراف العميد راشد محمد صالح الشحي، على سير إنجاز معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين في مركز شرطة المرقبات، إلى جانب لقائه عدداً من المتعاملين في منطقة الاختصاص المهمة التي تضم مناطق تجارية وسكنية مثل هور العنز، بورسعيد، الممزر، أبوهيل، البراحة، المطينة، المرقبات، رقة البطين، الوحيدة، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين.

وقال العميد راشد الشحي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

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