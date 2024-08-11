وفد «الداخلية المصرية» يطّلع على تجارب شرطة أبوظبي في استدامة الأمن

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطّلع وفد وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على أفضل الممارسات التطويرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والأنظمة الرائدة، التي تطبقها لتعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في الإمارة.

وكان في استقبال الوفد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد مسلم محمد العامري، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة.

وبحث اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مع اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية ورئيس الوفد، التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، واستعرض دور أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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