«الفارس الشهم 3» توزع 200 فرن من الطين على سكان شمال غزة

المصدر: دبي ـ البيان

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ساندت الإمارات سكان شمال قطاع غزة بتوزيع 200 فرن مصنوع من الطين على العائلات في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.

وواصلت الدولة، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، توزيع المواد الغذائية على العائلات النازحة بمخيم البريج في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

إغاثة

وتأتي الجهود الإغاثية والإنسانية المكثفة التي تقدمها دولة الإمارات لسكان قطاع غزة، لمساندة العائلات المتضررة التي عجزت عن توفير الطعام والأساسيات لأبنائها، في ظل غلاء الأسعار وضيق الأوضاع المادية.

متابعة

وكانت عملية «الفارس الشهم 3» قد تابعت منذ أيام سير عمليات إصلاح شبكات المياه المُتضررة، لإعادة تشغيل آبار المياه الرئيسية والخزانات والخطوط المُدمرة، لتمكين بلدية خان يونس من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان والعائلات النازحة في المدينة، للتخفيف من معاناتهم في الحصول على المياه، وتجنب الكوارث الصحية.

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