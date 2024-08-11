«نافس» يعزز التوطين في القطاع الخاص بـ 6 برامج نوعية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حقق برنامج «نافس» منذ إطلاقه إنجازات كبيرة في تعزيز مستهدفات التوطين، حيث أسهم الدعم والمبادرات التي أطلقها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في توفير قرابة 80 ألف فرصة وظيفية التحق بها المواطنون في منشآت القطاع الخاص في أقل من 3 أعوام، وحرص البرنامج على تعزيز حضور الكادر المواطن في عدد من القطاعات الأساسية بالقطاع الخاص أبرزها الصحة والتعليم والتصنيع والوظائف في المجالات الثقافية، من خلال أكثر من 6 برامج نوعية أبرزها برنامج «معلمين» وبرنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي»، وبرنامج «نافس الدولي» وبرنامج «مصنعين» وبرنامج «مبدعين» إلى جانب برنامج «قيادات نافس».

ونجحت المبادرات والبرامج التي أطلقها «نافس» في تغيير المفاهيم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المواطنين في مختلف مجالات العمل الخاص، كما حفز الأفراد والمنشآت ليكونوا شركاء فاعلين في هذا الجهد الوطني الكبير، والذين باتوا يعتبرون أن بناء الكفاءات الوطنية ذات المهارات والقدرات المتقدمة تدريباً وتعليماً، وتمكينها لقيادة مسيرة المستقبل، أولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الكفاءات الإماراتية هي المحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة.

وأطلق برنامج «نافس» منذ تأسيسه في عام 2021 عدداً من البرامج والمبادرات النوعية، منها برنامج قيادات نافس للعاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء، وبرنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي يستهدف 500 من الكوادر الوطنية لرفع مهاراتهم وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع.

برامج تدريبية

كما أطلق برنامج «معلمين» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم، الذي يستهدف تطوير كوادر قطاع التعليم ويشمل برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم، الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية في الدولة، ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من عام 2024 وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى عام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص.

وأطلق برنامج «نافس» مع وزارة الثقافة «برنامج مبدعين» لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، والذي بموجبه تقوم الشركات التي تعمل مع وزارة الثقافة بالتسجيل في منصة «نافس»، بما فيها شركات التوظيف في قطاع الصناعات الإبداعية وتوفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في الشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ويهدف هذا التعاون إلى توظيف 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجلين في منصة «نافس» ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مدى ثلاثة أعوام، لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «برنامج نافس الدولي»، الذي أعلن عن أول دفعاته مؤخراً، ويستهدف البرنامج تدريب عدد مختار من المواطنين في شركات عالمية ومنظمات دولية، إلى جانب توفير فرص التدريب المهني للمواطنين خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع الشركات الرائدة عالمياً والمنظمات الدولية والمساهمة في صقل مهاراتهم وتعزيز تطورهم المهني من خلال الاستفادة من الخبرات والعلاقات الدولية، كما يؤهل البرنامج لاكتساب خبرة عملية من خلال التعرف إلى ثقافات وأساليب العمل المختلفة في بيئات العمل العالمية، ويستهدف الفرص التدريبية المهنية خارج الدولة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

ونجح برنامج نافس لـ«تطوير كوادر القطاع الصحي» في توظيف 425 مواطناً ومواطنة في القطاع الصحي الخاص، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي أكدت أن العمل يجري حالياً على توظيف أكثر من 1600 مواطن من الملتحقين في البرنامج، وذلك بعد أن استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع «نافس» «عقد عمل مواطن دارس»، حيث يتم إبرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، ويحصل بموجبه الطالب على رعاية من الشركة وراتب لا يقل عن 4 آلاف درهم يُسدد عن طريق نظام حماية الأجور بالإضافة لتسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى مكافأة مالية من «نافس» بناءً على تحصيله العلمي، فيما يتم توظيف الطالب لدى الشركة بعد تخرجه ويحصل على دعم مالي من «نافس» بناء على المؤهل التعليمي.

3 خطوات

يذكر أنه يمكن للمواطنين التسجيل في منصة «نافس» من خلال ثلاث خطوات رئيسة، تبدأ بتسجيل الدخول على المنصة (كمواطن) باستخدام الهوية الرقمية، ثم اختيار «باحث عن عمل»، وبعد ذلك استكمال الملف الشخصي الذي يشمل البيانات الشخصية، والمستوى التعليمي، والخبرة العملية، والتدريبات، والتفضيلات المهنية، والمهارات، ويمكن للكوادر المواطنة المسجلة في المنصة الاطلاع على قائمة المزايا المالية والمهنية التي يوفرها برنامج «نافس»، وأبرزها فرص العمل، وبرنامج الدعم المؤقت، وفرص البرامج التدريبية أثناء العمل، وبرنامج خبرة، وبرنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، وبرنامج المواهب، والإرشاد المهني.

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