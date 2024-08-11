«التوطين» تدخل تحسينات على نظامي الإيصالات والإشعارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إدخال تحسينات على نظامي الإيصالات والإشعارات، وذلك في إطار جهودها لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين بما يختصر إجراءاتها ويرفع من كفاءتها وجودتها ضمن مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية، وتمثلت التحسينات على نظام الإيصال في دمج الإيصالات بحيث تكون باللغتين العربية والإنجليزية في إيصال واحد، ودمج وتنقيح البيانات بحيث تشمل جميع البيانات في الإيصال، إلى جانب توفير خاصية الـ«QR» كود للبيانات على جميع الإيصالات.

وتمثلت التحسينات في نظام الإشعارات والتنبيهات في إنشاء نظام جديد للإشعارات واستخدامه في كافة أنظمة الوزارة بحيث يتمكن المتعامل من استلام إشعارات واضحة للخدمات وتنبيهات للإجراءات المطلوبة من المتعامل كإشعارات استباقية.

وتأتي هذه التحسينات في ضمن جهود الوزارة لاختصار رحلة المتعامل للحصول على الخدمات التي تقدمها وبما يواكب مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث أعلنت الوزارة عن سلسلة تحسينات على خدماتها خلال الفترة الماضية، والتي شملت خدمة «التفويض الإلكتروني»، تضمنت تفويض صاحب العمل لأحد موظفيه لينوب عنه في تقديم المعاملات عنه دون الحاجة لبطاقة التوقيع الإلكتروني أو زيارة مراكز الأعمال، وخفض المدة الزمنية للتقديم على الخدمة من 4 إلى 3 ثوانٍ فقط، وتقليص عدد المستندات المطلوب إرفاقها من 2 إلى صفر.

كما شملت التحسينات خدمتي «إلغاء تصريح عامل» و«تجديد تصريح العمل»، «إلغاء تصريح عامل» على عدة جوانب رئيسية، حيث دمجت جميع أنواع الإلغاء في باقة موحدة، وقلصت عدد الحقول لتقديم الطلب من 7 إلى 2، وتم إلغاء الحاجة لتقديم المستندات، إلى جانب خفض المدة الزمنية للإجراءات من 3 دقائق إلى 45 ثانية وإتاحة الاعتماد التلقائي للطلبات، أما فيما يتعلق بالتحسينات على خدمة «تجديد تصريح العمل»، فقد تم تصفير المتطلبات من خلال تبادل موحد للبيانات بين الجهات المعنية، وتقليص عدد الحقول من 27 إلى 5 حقول، وتقليص عدد المستندات المطلوبة من 3 إلى مستند واحد، وخفض مدة الإجراءات من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة وتتكامل هذه التحسينات مع المشروع النوعي الذي أطلقته الوزارة المتمثل في تفعيل المرحلة 2 من «باقة العمل»، التي تم تقليص الإجراءات والمتطلبات فيها لـ 8 خدمات تابعة لـ 5 جهات.

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