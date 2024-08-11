«دفاع مدني دبي» يطلق المرحلة الثالثة من حملة «انتو ثروتنا»

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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بهدف الارتقاء بجودة حياة عناصر الدفاع المدني وتعزيز الصحة النفسية لرجال الإطفاء والإنقاذ بدبي، انطلقت المرحلة الثالثة من حملة «انتو ثروتنا» التي أطلقها قسم الصحة العامة - إدارة الحماية المدنية - في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، عن طريق تنظيم الورش التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات الصحة النفسية، وبالتعاون مع شركاء الحملة التي تهدف إلى تغطية 24 مركزاً من مراكز الإطفاء والإنقاذ بدبي.

واستهدفت المرحلة الثالثة التي أتت مكملة للمرحلتين السابقتين 8 مراكز للإطفاء والإنقاذ في إمارة دبي، حيث قدمت لهم الورش المتنوعة والجلسات الحوارية المفتوحة مع مجموعة من الاستشاريين النفسيين والأطباء والمختصين بالصحة النفسية وتطوير الذات، مما سيسهم في توفير أعلى المعايير النفسية لرجال الإطفاء.

وقال الرائد حمدان حمد السويدي، مدير إدارة الحماية المدنية بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، إن لمثل هذه المبادرات التوعوية أثراً إيجابياً على الناحية النفسية والفكرية لرجل الإطفاء، الذي تتطلب منه طبيعة عمله درجة عالية من اللياقة البدنية والصحة النفسية وسرعة الإدراك واتخاذ القرار المناسب في أكثر الأوقات خطورة.

وأضاف السويدي، نثمن جهود جميع الجهات التي شاركت في دعم المرحلة الثالثة من مبادرة «انتو ثروتنا» من هيئة الصحة بدبي، والمستشفى الأمريكي بدبي، والمستشفى الأمريكي النفسي والعصبي بدبي، إضافة إلى حصص تقوية المهارات وإدارة الضغوط التي قدمها المستشار أ. محمد أحمد في حوار مفتوح حول الصحة النفسية وإدارة الضغوطات.

وأكد أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية لأي موظف مهما كانت طبيعة عمله، وإن الحفاظ على نفسية وسلامة أبطالنا المنتسبين للدفاع المدني بدبي يقع على رأس أولوياتنا.

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