تشغيل محطة جديدة لنقل الطاقة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تشغيل محطة الرحمانية 4 جهد (33/11 كيلوفولت)، وهو إنجاز مهم يخدم المدينة المستدامة في منطقة الرحمانية والمشاريع المجاورة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة لتزويد المشاريع التطويرية الجديدة بالطاقة اللازمة ودعم المطورين العقاريين.

وقال المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة إن الهيئة تحرص على التعاون مع كافة المستثمرين والمطورين العقاريين وتوفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية لضمان الجودة والكفاءة وتشغيل المحطة بأعلى المواصفات وأحدث الأنظمة والتقنيات لضمان الاستدامة والموثوقية في توفير الطاقة لمناطق الشارقة.

وأكد أن الهيئة مستمرة في مواصلة تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في كافة المناطق وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة ويهدف تشغيل المحطة الجديدة إلى تغذية مشروع المدينة المستدامة في الرحمانية بالكهرباء والذي يعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية الكبيرة في إمارة الشارقة وتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق المجاورة وضمان استدامتها.

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