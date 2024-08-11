وزارة الطاقة تشارك في ملتقى الإعلام البترولي لدول الخليج بصلالة

المصدر: صلالة - وام

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شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة عن دولة الإمارات، في أعمال ملتقى الإعلام البترولي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد يومي 7 و8 أغسطس الجاري، في صلالة بسلطنة عمان الشقيقة.

وهدف الملتقى إلى تعزيز دور الإعلام في دعم قضايا قطاع الطاقة، خصوصاً في النفط والغاز.

وفد

مثل وفد الإمارات خلال الملتقى، الذي ينعقد تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هناء الصوري، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندسة عهود الحمادي، إداري رئيسي سوق شؤون البترول والغاز.

وأكدت هناء الصوري أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار الالتزام بتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين دول المجلس في مختلف المجالات، خاصة الإعلام البترولي، الذي يلعب دوراً محورياً في توعية المجتمع بأهمية قطاع الطاقة، وكذلك في تسليط الضوء على الجهود المستمرة، التي تبذلها دول الخليج لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وقالت: «ندرك تماماً أن الإعلام شريك رئيس في مسيرة الإنجازات، ويلعب دوراً أساسياً في توفير المعلومات الدقيقة في مختلف القطاعات، لا سيما التطورات في قطاع الطاقة».

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