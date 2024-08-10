توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارت غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:14 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 10:28والجزر الثاني عند الساعة 23:18.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03والمد الثاني عند الساعة 02:44 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 45 32 65 20

دبي 43 32 65 30

الشارقة 43 31 65 30

عجمان 41 32 65 30

أم القيوين 42 31 65 30

رأس الخيمة 43 33 60 30

الفجيرة 35 30 85 55

العـين 44 33 55 20

ليوا 46 33 80 20

الرويس 43 32 85 30

السلع 42 32 85 30

دلـمـا 39 32 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 85 45

أبو موسى 38 33 85 45.

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