حكومة عجمان تعزز مهارات الذكاء الاصطناعي لموظفيها

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان اللقاء الثاني للمجلس التنسيقي للموارد البشرية، بهدف تعزيز مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي لممثلي وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.

ركز اللقاء على تأهيل موظفي حكومة عجمان بمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، من خلال منصات التدريب الرقمية.

حيث تم استعراض منصة «جاهز»، التي أعلنت دائرة الموارد البشرية عن تفعيلها أخيراً لموظفي حكومة عجمان، وذلك بناءً على الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهدف تمكين الموظفين بمهارات المستقبل والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، المهارات الرقمية، وإدارة المشروعات والتوجهات المستقبلية.

واستعرض اللقاء المرحلة الثانية من مبادرة «جاهز» التي تهدف إلى تقديم تجربة مستخدم تفاعلية جديدة.

تتضمن هذه المرحلة تعزيز المنصة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تدريب شخصية لكل موظف، مع توفير صفحة معلومات خاصة لكل موظف، لمتابعة الإنجازات واكتساب مهارات المستقبل.

وناقش اللقاء أيضاً نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء، الذي تم تحديثه بناءً على ملاحظات الجهات الحكومية، وملاحظاتهم التطويرية خلال اللقاءات السابقة، لتعزيز تحفيز الموظفين وتحقيق التميز في الأداء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز