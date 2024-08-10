مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح التسجيل في «مستكشف الفضاء الصيفي»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أعلن «مركز محمد بن راشد للفضاء» عن فتح باب التسجيل لمخيم مستكشف الفضاء الصيفي لعام 2024 نسخة الطالبات.

حيث ستقام الورشة في الفترة بين 12 و15 الحالي، ستتعرف خلالها المشاركات ممن تتراوح أعمارهن بين 11 و 15 عاماً عن قرب على مهمات الفضاء وتقنياتها، وتدريبات رواد الفضاء إلى جانب العمل على الربوتات.

مسابقات مبتكرة

ويهدف المخيم إلى تحفيز الفضول، وتعزيز الإبداع، وتنمية الشغف بعلوم الفضاء لدى جيل المستقبل، وستحصل الطالبات المشاركات على دورة علمية مكثفة حول عالم الروبوتات، ودورها في مجال الفضاء، مثل استكشاف الكواكب الأخرى ومساعدة رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية.

كما ستتاح لهن فرصة تجربة بعض الأنشطة الروبوتية البسيطة بأنفسهن، كما سيتضمن المخيم على مدار أربعة أيام دورات وبرامج نظرية وعملية، إضافة إلى أنشطة تفاعلية ومسابقات مبتكرة، لإلهام وتثقيف المشاركين.

كما ستحظى الطالبات المشاركات في المخيم بالحصول على دورات عملية حول كيفية أن يصبح الشخص رائد فضاء، وحياة رواد الفضاء بما في ذلك التدريب والتخطيط المرتبط بالمهمات الفضائية، إلى جانب التدريب حول كيفية تصميم مهمة فضائية، وتعلم كيفية تواصل رواد الفضاء مع الأرض خلال وجودهم في الفضاء، إضافة إلى تصميم أعمال فنية ذات طابع فضائي لتخيل مستقبل استكشاف الفضاء.

حيث يُعد المخيم مزيجاً مثالياً بين التعلم والمرح، وهو مصمم لإلهام وإثارة المستكشفين الصغار.

متابعة

ودعا مركز «محمد بن راشد للفضاء» عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي الطالبات الراغبات المشاركات في المسارعة بالتسجيل من خلال زيارة موقع المركز والتسجيل في المخيم الذي يحظى بمتابعة مباشرة من عدد من المسؤولين بـ «مركز محمد بن راشد للفضاء» ومديري المشاريع.

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