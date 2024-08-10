أبوظبي تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في مايو 2025

المصدر: أبوظبي- «وام»

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تستضيف أبوظبي فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 13 حتى 16 مايو 2025 للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

أعلن ذلك مركز أبوظبي للصحة العامة، موضحاً أن المؤتمر سيجمع نخبة من الخبراء في القطاع وصناع سياساته وقادته وممارسي الرعاية الصحية ومتخصصي التعليم من شتى أرجاء العالم، سعياً لمعالجة التحديات العالمية في مجال الصحة وجودة حياة المجتمعات وتحديد الفرص السانحة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي.

وأكد الدكتور أحمد الخزرجي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة، على أهمية هذا الحدث العالمي المهم في تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة في مجال الصحة، معرباً عن فخره باستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في إمارة أبوظبي.

وأضاف: «يعمل مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي على تحسين الصحة العالمية عبر التثقيف والعمل المجتمعي وتطوير سياسات الصحة العامة».

من جانبه قال سيون تويتاهي رئيس الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي: «نقدر جهود مركز أبوظبي للصحة العامة في استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في دورته الخامسة والعشرين».

وأضاف: «نظراً للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد كوكب الأرض وسكانها نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا مثل ممثلة في مركز أبوظبي للصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية للمساهمة في إيجاد حلول لتعزيز الصحة والتصدي لمختلف الأزمات التي نواجهها ككوكب واحد ومجتمع عالمي واحد يحظى بمستقبل مشترك».

ويعكس اختيار أبوظبي لاستضافة النسخة المقبلة من هذا الحدث التزام الإمارة بترسيخ التميز في مجال الصحة وبصمتها الجلية في تحسين أنظمة الصحة العالمية، ومن المتوقع لهذا المؤتمر أن يستقطب مشاركة غير مسبوقة من قبل مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة الصحية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون للخروج بحلول تؤسس أنظمة فعّالة لتعزيز الصحة وتستشرف المستقبل الأفضل.

وسيعمل المؤتمر خلال نسخته المقبلة على معالجة التحديات الصحية التي تشهد مستويات متزايدة من التعقيد والتباين، ويشتمل ذلك على ارتفاع معدلات انتشار الأمراض غير المعدية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، فضلاً عن زيادة الأوبئة الناجمة عن الأمراض الجديدة والمكررة وتنامي مشكلات الصحة النفسية وتفاقم تحديات تغير المناخ.

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