مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يوفر فرص عمل للمواطنين بالقطاع الخاص

المصدر: وام

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وفر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أكثر من 100 فرصة وظيفية متنوعة في القطاع الخاص للمواطنين خلال يوم التوظيف المفتوح الذي نظمه في مجلس أم سقيم بدبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.

شارك في الفعالية مجموعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأتيحت للمواطنين فرصة لقاء ممثلي هذه الشركات واستكشاف الفرص المتاحة في سوق العمل.

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن اليوم المفتوح يأتي جزءا من الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس وشركاؤه لتعزيز أجندة التوطين في القطاع الخاص، وهو ما يُسهم في نجاح أجندتي دبي الاقتصادية والاجتماعية معاً، مشيداً بالشركاء الذين أظهروا التزاماً كبيراً بتوظيف المواطنين وتطوير كفاءاتهم، مما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

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