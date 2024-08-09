خيالة شرطة دبي تُسيّر 732 دورية في مختلف المناطق

المصدر: البيان

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‎أكد اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، أن المركز يؤدي دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية في بث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية على مستوى إمارة دبي.

وبيَّن اللواء العظب أن المركز يخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، المتمثلة في "المدينة آمنة"، و"إسعاد المجتمع"، بدوريات ذات طابع عربي أصيل، تواكب الركب الحضاري، وتُرسخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان، وتبث الطمأنينة بتجوّلها في شوارع ومناطق الإمارة.

وأوضح أن المركز يؤدي دوراً مهماً في الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره الفعّالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين، وقدرة دورياته على السير في الأماكن الضيقة، والتي لا تستطيع الدوريات الشرطية الوصول إليها، إلى جانب مساهمتها في تعزيز شعور الأفراد بالأمان وبث الطمأنينة بجولاتهم في مناطق الاختصاص، والمناطق الصناعية، والتجارية، والسياحية.

وقال إن مركز شرطة الخيالة إلى جانب مهامه السابقة، فإنه يقوم بمهام التدقيق على الأفراد والمركبات المطلوبة والمهجورة، وتأمين المنشآت الرياضية، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمُستجدين، وتقديم التدريب العلاجي لأصحاب الهمم.

732 دورية

وأضاف أن مركز شرطة الخيالة قام بتسيير 732 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب التدقيق على الأفراد والمركبات، وتأمين المنشآت الرياضية، الأمر الذي أدى إلى ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين والمركبات المطلوبة جنائياً ومرورياً، وتحرير 107 مخالفة مرورية.

1245 مستفيداً

ومن جانبه، أوضح الرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة، أن المركز يفخر بمسيرته النوعية وإنجازاته التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تقديم المركز في النصف الأول خدماته إلى 1245 مستفيداً ما بين الجمهور الداخلي والخارجي، منهم 1114 شخصاً تدربوا على الفروسية في مدرسة تدريب الفروسية، و8 أشخاص استفادوا من خدمة رعاية الخيول، و69 استفادوا من خدمات الترفيه بركوب الخيل في الصحراء، وامتطاء البوني، إضافة إلى تقديم خدمة نقل الخيول إلى 86 شخصاً، كما قام المركز بإهداء 18 خيل إلى الجمهور عبر خدمة الحصول على الخيول الملغية من العمل الشرطي، وهي خدمة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد أفراد المجتمع بكافة أطيافه.

مبادرات

وأوضح الرائد ضاحي الجلاف أن المركز نفذ العديد من المبادرات الاجتماعية في النصف الأول من العام الجاري منها مبادرة التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، الملتقى الشتوي، ملتقى الربيع، تحقيق أمنية طفل، واستفاد منها 95 طالباً وطالبة.

122 خيلاً

وقال الرائد الجلاف إن المركز يمتلك 122 خيلاً مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، كما لديه أطباء بيطريون وطاقم من الممرضين للاهتمام بالخيول وعلاجها من الإصابات ومتابعة صحتها ووقايتها من الأمراض، والتأكد من سلامتها قبل النزول الميداني، وإعداد جداول للتحصين من الأمراض وغيرها، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة الخيول وكفاءة أدائها في مختلف المهام، ويعزز من استمرارية خدمتها لسنوات أطول، وهو ما يحرص الطاقم الطبي على تأديته على أكمل وجه.

4 مشاركات

من جانبه، قال النقيب راشد سالم الشامسي، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في مركز شرطة الخيالة، مشرف فريق فرسان التقاط الأوتاد، إن المركز شارك في 4 بطولات لالتقاط الاوتاد في النصف الأول من العام الجاري، من خلال فريق "فرسان التقاط الأوتاد" الذي تم تأسيسه في المركز، ليكون بذلك أول فريق شُرطي في الدولة لرياضة "التقاط الأوتاد"، وهي واحدة من رياضات الفروسية المعترف بها رسمياً في العالم، وتعكس مستوى مهارات الفرسان وقدراتهم في التعامل بكفاءة عالية مع الخيول.

وأوضح النقيب الشامسي أن المركز يمتلك ممكنات عديدة ساهمت في إيجاد البيئة المناسبة لتأسيس فريق "فرسان التقاط الأوتاد"، وتم فتح المجال أمام فرسان المركز الراغبين بالالتحاق بالفريق، واختيار مجموعة وتأهيلها كنواة أساسية للفريق، عبر إعداد الميدان الخاص للتدريب لهذه الرياضة وفق المعايير القياسية المعتمدة، ومن ثم تدريبهم وإشراك الخبرات التخصصية في تأهيلهم من خلال استقطاب مدرب المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد لتأهيلهم في هذه الرياضة الاستعراضية.

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