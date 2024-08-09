رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لورانس وونج، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.

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