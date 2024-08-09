"طلوع الكليبين" في 11 أغسطس.. بداية الجفاف وشدة العطش في صيف الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عن بداية طلوع نجمَي "الكليبين" في 11 أغسطس، وهو حدث يمتد لمدة 13 يوماً.

يُطلق اسم "الكليبين" على هذين النجمين اليمانيين الصغيرين، المسمّيان تيمناً بالعطش الذي يصيب الحيوانات في هذه الفترة.

يظهر "الكليبين" مع طلوع منزلة النثرة في دائرة البروج، ويُعتبران من النجوم الخافتة التي تقع بالقرب من نجم "الأسد".

وتزامناً مع ظهور "الكليبين"، تعاني المنطقة من الجفاف الشديد بسبب طول فترة القيظ وارتفاع درجات الحرارة، مما يفاقم من مشكلات العطش.

يُعرف هذا الوقت بتزايد الرطوبة التي تجعل الأجواء أكثر إرهاقاً.

ويترافق طلوع "الكليبين" مع بداية موسم "مرخيات القلايد"، حيث يشار إلى ارتخاء قلايد الإبل بسبب شدة العطش بعد أن كانت مشدودة في بداية النهار.

وتُسمّى هذه الفترة أيضاً "محننات الجمل"، حيث يُشعر الجمل بالعطش الشديد.

كما يشير الجروان إلى أنه مع نهاية الفترة، تبدأ الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية اللطيفة في الهبوب، مما قد يخفف من شدة الحرارة قليلاً. ويظهر تأثير طلوع نجم سهيل على النباتات والأشجار، بينما تبقى آثار الثرى على سطح الأرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز