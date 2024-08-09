«الأعلى للأمومة والطفولة» يعزز قدرات أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برنامجه الصيفي لأعضاء البرلمان الإماراتي للطفل الذي يعد من المبادرات النوعية التي أطلقها منذ عام 2020 وتم تصميمه بعناية لتعزيز قدرات الأطفال وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال والمشاركة بشكل منظم ومنضبط وترسيخ مبدأ حق المشاركة من خلال التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا التي تهمهم وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتنمية مهارات التفكير والفهم واحترام الرأي الآخر، بالإضافة إلى إذكاء روح المنافسة.

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الدورات والورش التدريبية لتطوير مهارات الأطفال في مجالات مختلفة، من أبرزها «دورة قائد الجيل» التي استهدفت تطوير مهارات القيادة لدى الأطفال، و«دورة العمل التطوعي» لتعزيز أهمية العمل التطوعي وكيفية القيام به بشكل فعّال إلى جانب تدريب الأطفال على إتيكيت السفر لتعليمهم قواعد السلوك أثناء السفر وإتيكيت الاعتناء بالصحة النفسية لتوجيههم نحو كيفية الحفاظ على صحتهم النفسية والعقلية علاوة على ورشة التعامل مع أصحاب الهمم وكبار السن لتعزيز قيم الاحترام والتقدير تجاه فئات المجتمع المختلفة إضافة إلى تعلم المهارات الاجتماعية للتواصل الصحي.

وأكد الأطفال المشاركون أهمية الدورات والورش التي شاركوا بها في تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وعبروا عن تطلعهم إلى تواصل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هذا الشأن.

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