1.9 مليون مستخدم للنقل العام بعجمان بالنصف الأول

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تسجيل مليون و980 ألفاً و386 مستخدماً لمنظومة النقل العام خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة أن عدد الرحلات التي قامت بها حافلات النقل العام بلغت 62 ألفاً و327 رحلة، مما يعكس جهود الهيئة في تحسين الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين باستخدام وسائل النقل الجماعي.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن الهيئة تضع خططاً فعالة لتغطية المناطق الأكثر حيوية وازدحاماً لضمان استمرارية منظومة النقل واستيعاب الإقبال الكبير من الجمهور، وتوفير وسائل نقل حديثة ومريحة تنال رضا المستخدمين. وأشار الجلاف إلى أن الهيئة تعمل على تحسين وتطوير مرافق النقل العام بشكل دوري، بما في ذلك محطات الانتظار، بهدف جعل وسائل النقل الجماعي الخيار المفضل للمستخدمين.

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