«إحصاء أبوظبي» يعزز تعاونه مع «الخاص»

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقش مركز الإحصاء في أبوظبي مع مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص تعزيز التعاون في مجال البيانات في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال لقاء، مع ممثلي الشركات ضمن مبادرة تحالف البيانات من أجل الصالح العام. وركز اللقاء على تطوير إطار عمل للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وبحث احتياجات القطاع الخاص والتعريف بالمزايا التي توفرها المبادرة التي أطلقها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أطلق مركز الإحصاء في أبوظبي منصة جديدة تتيح للشركات الحصول على عضوية تحالف البيانات من أجل الصالح العام، الذي يسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم صناعة القرار والنمو المستدام بالاستناد إلى البيانات الدقيقة والموثوقة.

ومن خلال هذا التحالف، تستطيع كل من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الحصول على تحليلات إحصائية دقيقة تدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة.

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