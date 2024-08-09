6.5 ملايين زهرة في أبوظبي للموسم الصيفي 2024

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية، زراعة 6,500,000 زهرة للموسم الصيفي، محققة نسبة الإنجاز الكاملة وهي 100 % من الخطة الموضوعة للموسم الصيفي الحالي.

ويأتي هذا الإنجاز، تجسيداً لخطة بلدية مدينة أبوظبي بشأن تحقيق مستهدفات مشروع التجميل الطبيعي، المتمثل بزراعة 13 مليون زهرة صيفية وشتوية لعام 2024، وبهدف الارتقاء بالمظهر الجمالي لمدينة أبوظبي وضواحيها، ولتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها، وترسيخ جاذبية أبوظبي وضواحيها، والارتقاء بنمط وجودة الحياة، وإسعاد السكان والزوار.

وتنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشاريع الزراعات التجميلية الطبيعية بالزهور والنباتات، بما يتوافق مع معايير الاستدامة، ومن خلال اختيار الزهور المناسبة لبيئة الإمارات، وذلك ضمن إطار حرص البلدية للمحافظة على الموارد واستدامتها.

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