بحث تعزيز التعاون التكنولوجي مع كولومبيا

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد محمد عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، اجتماعاً مع يسينيا أولايا ريكيني، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الكولومبية، وجرى خلاله بحث عدد من المواضيع بهدف دفع التعاون إلى آفاق جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطبيقات الذكية.

وتطرق الشامسي إلى إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعزيز أداء الحكومة على جميع المستويات، واستخدام نظام رقمي ذكي متكامل قادر على التغلب على التحديات وتقديم حلول سريعة وفعالة، وجعل دولة الإمارات الأولى في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وإيجاد سوق حيوية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية.

كما ركز الاجتماع على مناقشة مشاريع التعاون بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كولومبيا والشركات الإماراتية.

وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية مثل التجارة، والاقتصاد، والأمن السيبراني. ويأتي الاجتماع في إطار حرص البلدين على التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

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