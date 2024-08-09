«الشارقة الخيرية» تبني 18 مجمعاً خدمياً في الدول المشمولة ببرامجها

المصدر: الشارقة - وام

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أنشأت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 18 مجمعاً خيرياً في عدد من الدول المشمولة ببرامج المساعدات الإنمائية حول العالم، بتكلفة إجمالية بلغت 6.7 ملايين درهم، ضمن مشاريع البنية التحتية والتنموية، وذلك مقارنة بـ 17 مجمعاً، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء إنشاء المجمعات بطلب من المتبرعين، الذين أبدوا رغبتهم في التكفل الكامل ببناء مجموعة مشروعات خيرية دفعة واحدة، في إحدى المناطق بالدول المشمولة بمساعدات الجمعية.

اهتمام

وتعمد الجمعية إلى تعمير المناطق السكنية في البلدان الفقيرة، بمشروعات خدمية متنوعة، توفر لسكانها الحياة الكريمة، وتخفف عنهم عبء ومشقة التنقل إلى البلدان المجاورة للحصول على الخدمات المرغوبة، حيث تتضمن تلك المجمعات منشآت بالغة الأهمية للسكان، مثل آبار مياه الشرب، والفصول الدراسية والمحلات الوقفية والمساجد.

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع بجمعية الشارقة الخيرية: «إن المجمعات من المشروعات التي تحظى باهتمام لدى المتبرعين، الذين يرغبون وضع صدقاتهم في أعمال تدوم بشكل مستمر، وينتفع بها كثير من الناس، مشيراً إلى أن الجمعية ضاعفت عدد تلك المشاريع، نظراً لما توفره من بنية تحتية لتنمية مستدامة، وترتقي بالمؤسسات الخدمية في البلدان التي ليست لديها القدرة الاقتصادية على إنشاء تلك المشاريع لسكانها».

وأكد أن الجمعية تقوم بشكل دائم بعمل جولات تفقدية، للوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة بعمل الصيانة الدورية لتلك المشاريع، ليستمر عطاؤها للمستفيدين بها، سواء من سكان القرية المنفذ بها المشروع، أو القرى المجاورة له.

وأضاف: «إن عدد المجمعات التي تكفلت الجمعية ببنائها وتشغيلها، بناء على طلب من متبرعيها، بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 18 مجمعاً، بواقع 13 في بنغلاديش، و2 في طاجيكستان، ومثليهما في غانا، ومجمع وحيد في الفلبين».

اختيار

وتركزت المجمعات في المواقع الأكثر احتياجاً في الدول التي يختارها المتبرع بنفسه، وتتنوع المشاريع التي تضمنها كل مجمع، حيث توجد مجمعات تتضمن فصولاً دراسية، ومسجداً للصلاة، وتدريس العلوم الشرعية، إلى جانب دكان خيري، كأحد صور مشاريع الأسر المنتجة.

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