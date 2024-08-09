اتفاقية لإطلاق منشأة ذكية في أبوظبي لتلبية الاحتياجات العالمية لمواد الغرافين

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلن أمس مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد الممثل بذراعه التجارية بشركة إنتراتوميكس في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن توقيعه اتفاقية تعاون مع شركة «إل أو إل سي» الأسترالية للتكنولوجيات المتقدمة، إحدى شركات مجموعة «إل أو إل سي» في سريلانكا لتطوير المنتجات القائمة على الغرافين لأغراض الاستفادة منها في التطبيقات الدقيقة.

وتنص الشراكة على إطلاق منشأة حديثة وذكية ذات كفاءة إنتاجية واقتصادية عالية في إمارة أبوظبي لتكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وبقدرة متزايدة لتلبية الاحتياجات والعالمية لمواد الغرافين ذات جودة عالية المستوى.

جهود

وقّع الاتفاقية كل من حميد عبدالله الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة ومانجو غوناواردانا، الرئيس التنفيذي للبحوث والابتكار لمجموعة «إل أو إل سي» بحضور البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة وإيشارا ناناياكارا، رئيس «إل أو إل سي».

وتركز هذه المرحلة الجديدة من الشراكة بين الطرفين على إنتاج مادة الغرافين بكميات تجارية والتطوير المشترك لتصنيع المواد المتقدمة.

وستقوم كل من إنتراتوميكس و«إل أو إل سي» الأسترالية بتعزيز أدوارهما في هذه الشراكة وفقاً لمذكرة التعاون المشترك التي تم توقيعها في شهر أغسطس 2023.

وستعزز قدرة الإنتاج المتقدمة توظيف المواد المستدامة على نحو يخلق المزيد من التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات وتشمل «أكسيد الغرافين» و«أكسيد الغرافين المُخفّض» و«الغرافين» و«الغرافيت»، لاستخدامها في التطبيقات الدقيقة.

ابتكار

وقال حميد عبدالله الشمري: تؤكد الشراكة بين إنتراتوميكس و«إل أو إل سي» التزام جامعة خليفة الراسخ بتحفيز الابتكار وتحقيق التقدم في مجال تطوير المواد المُبتَكَرَة.. وستسهم في تعزيز الاستفادة من خبراتنا المشتركة، لتمكيننا من تطوير المواد المتقدمة باستخدام الغرافين والمواد ذات الصلة به، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بدوره قال مانجو غوناواردانا: إن شراكتنا مع إنتراتوميكس من أهم العوامل المحفزة لمسيرة «إل أو إل سي» الأسترالية لترسيخ الدور التجاري للغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في الصناعة الحديثة، مشيراً إلى أن معظم نتائج الأبحاث المتعلقة بالغرافين تتركز على النتائج الأكاديمية بينما تهدف هذه الشراكة إلى جلب هذه الأبحاث لتطوير التطبيقات الصناعية على نطاق تجاري.

وتشارك «إل أو إل سي» الأسترالية للتكنولوجيات المتقدمة، حالياً، في عمليات تصنيع وتوزيع منتجات الغرافين ذات الجودة العالية لاستخدامها في تطوير التطبيقات الدقيقة.

يذكر أن مجموعة «إل أو إل سي» تعد الشركة الأم لشركة «إل أو إل سي» الأسترالية للتكنولوجيات المتقدمة وتمتلك عمليات في 22 دولة، تشمل دولة الإمارات.

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