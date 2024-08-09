«الفارس الشهم 3» تواصل توزيع المساعدات الغذائية على العائلات في غزة

المصدر: دبي - البيان

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، توزيع المواد الغذائية على العائلات النازحة بمخيم البريج في المحافظة الوسطى بقطاع غزة للتخفيف من معاناة الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وتأتي الجهود الإغاثية والإنسانية المكثفة التي تقدمها دولة الإمارات لسكان قطاع غزة لمساندة العائلات المتضررة التي عجزت عن توفير الطعام والأساسيات لأبنائها في ظل غلاء الأسعار وضيق الأوضاع المادية.

جهود

وكانت عملية «الفارس الشهم 3» قد تابعت منذ أيام سير عمليات إصلاح شبكات المياه المُتضررة، لإعادة تشغيل آبار المياه الرئيسية والخزانات والخطوط المُدمرة، لتمكين بلدية خان يونس من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان والعائلات النازحة في المدينة، للتخفيف من معاناتهم في الحصول على المياه، وتجنب الكوارث الصحية.

وأطلقت الإمارات عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف إلى جانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

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