711 ألف أسرة تعيش في دبي بزيادة 23 % خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - وائل نعيم

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عززت دبي موقعها واحدة من أكثر مدن العالم أماناً وملاءمة للعائلات مدفوعة بالخدمات الراقية، وبنيتها التحتية الاجتماعية من الدرجة الأولى، والتي تضم خيارات متنوعة من المدارس الدولية ورياض الأطفال، والمؤسسات الجامعية المرموقة والمستشفيات ذات المستوى العالمي.

حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.87 % في عدد الأسر المعيشية خلال السنوات الـ 5 الماضية، وبواقع 711,590 أسرة معيشية مع نهاية 2023، مقارنة بـ 579.1 ألف أسرة خلال عام 2019، كما ارتفع عدد أفراد الأسر المعيشية بنسبة 11.74 %، حيث مثلت زيادة تقدر بواقع 300 ألف و115 نسمة، من 2 مليون و554 ألفاً و885 نسمة في عام 2019، إلى 2 مليون و855 ألف نسمة في عام 2023.

وبحسب إحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن عدد الأسر المعيشية في عام 2019، بلغ 579120، وفي عام 2020، ارتفع ليصل إلى 598870، واستمر الارتفاع خلال عام 2021، ووصل عدد الأسر 624195، وفي عام 2022، بلغ عدد الأسرة المعيشية 669750، وسجل عام 2023 أكبر عدد، ليصل إجمالي عدد الأسر 711590 أسرة معيشية.

وبينت الإحصاءات أن عدد أفراد الأسر المعيشية في عام 2019 في دبي، بلغ 2554885 نسمة، وفي عام 2020، ارتفع ليصل إلى 2595090 نسمة، وفي عام 2021، عاود الارتفاع ليصل إلى 2690971 نسمة، وفي عام 2022 بلغ عدد الأسرة المعيشية في الإمارة 2755900 نسمة، وفي عام 2023 بلغ 2855000 نسمة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد التجمعات السكنية في عام 2019 بلغ 2275، وفي عام 2020 بلغ 2346، وفي عام 2021 بلغ 2247، فيما بلغ عدد التجمعات السكنية خلال عام 2022 قرابة الـ 2249، وبلغ عدد التجمعات السكنية في دبي خلال العام الماضي 2253 تجمعاً سكنياً.

المدينة الأفضل

وتعد إمارة دبي اليوم، المدينة الأفضل للحياة ، ووجهة عالمية لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب العقول والمواهب، حيث استثمرت دبي، ولسنوات، في تطوير بنية تحتية رفيعة المستوى، بما يخدم المواطن والمقيم والزائر، ونهضت بأداء قطاعاتها كافة، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، لتكون المدينة الأذكى والأسرع والأكثر تطوراً، من أجل خدمة كل من يقيم على أرضها أو يزورها، مجسدة بذلك رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إذ تتميز دبي بأنها مدينة المستقبل، التي تبنت التخطيط الاستباقي نهجاً في جميع مجالات الحياة، والمرونة في مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وتعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، بهدف إسعاد جميع المقيمين والزائرين، من خلال تحسين جودة الحياة في دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

وتستقطب بيئة الأعمال المتطورة في دبي المواهب من جميع أنحاء العالم، ممّن يرغبون في الاستفادة من التزام المدينة بإنشاء منظومة ابتكار، تضع الإمارة في صدارة الثورة الصناعية الرابعة.

وعلى مدار السنوات الماضية، توجت الخطط الحضارية لدبي هذا النهج، وكان آخرها خطة دبي الحضرية 2040، التي رسمت خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار، خلال الـ 20 عاماً القادمة.

يذكر أنه في عام 2021، تم اختيار دبي لتكون المدينة الأكثر تنوّعاً في العالم، ضمن تقرير أفضل مدن العالم الصادر عن شركة «ريزونانس كونسلتانسي».

وأصبحت دبي أيضاً مركزاً للتنوّع الثقافي العالمي، بفضل التأثيرات التي يتركها الوافدون على مختلف جوانب المجتمع والاقتصاد في المدينة، ومؤخراً، حققت دبي وأبوظبي أعلى قفزة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مؤشر أفضل المدن للعيش في العالم لعام 2024، الصادر عن وحدة الإيكونوميست للاستخبارات الاقتصادية «EIU». ويرصد التقرير 173 مدينة حول العالم، ويصنفها وفقاً لـ 5 عوامل، تتمثل بالرعاية الصحية، التعليم، الثقافة، الاستقرار والبنية الأساسية.

6 مقومات

1 بنية تحتية اجتماعية من الدرجة الأولى

2 بيئة أعمال متطورة

3 مرونة في مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل

4 خيارات متنوعة من المدارس الدولية ورياض الأطفال

5 مؤسسات جامعية مرموقة

6 مستشفيات ذات مستوى عالمي

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