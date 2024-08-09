شواغر شرطة أبوظبي الوظيفية عبر منصة «تم»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي الاستفادة من مميزات «منصة تم للوظائف» كمنصة إضافية للإعلان عن شواغرها الوظيفية للمواطنين والمستوفين لشروط التقدم للوظائف.

وأكد العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية: «إن هذه المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي باستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في شرطة أبوظبي من منطلق حرصها على زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين بالقوى العاملة في كل القطاعات الشرطية التابعة لها». وأوضح أنه تم الاتفاق وفق آلية التعاون المشتركة مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي على توضيح متطلبات التقدم للوظائف والشروط الواجب توافرها.

وذكر أن شرطة أبوظبي تسعى وعبر الاستفادة من خدمات منصة تم للوظائف «كمنصة إضافية» إلى التركيز على المؤهلات العلمية التي يحتاجها سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توطين الوظائف وتشجيع المواطنين على الانخراط بمجالات العمل.

ومن جانبه، حث المقدم خلفان سعيد الظاهري مدير إدارة الاختيار والتعيين بالإنابة في قطاع الموارد البشرية، المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل وظيفية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على التوجه إلى «منصة تم للوظائف» أو إحدى قنوات شرطة أبوظبي «المنصة الذكية للتوظيف – مركز خدمة المتعاملين – مركز الاتصال الموحد».

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي أعدت خطة متكاملة تركز على تأهيل منسبيها بعد تعيينهم واستكمال كل الشروط المطلوبة وأيضاً صقل مهاراتهم بما يتناسب مع طبيعة العمل الشرطي والأمني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز