شرطة دبي تكرم المتميزين ضمن مبادرة «تراكم في عيونا»

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، أهمية دور قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في منظومة العمل في شرطة دبي، ومساهمته المهمة في تحقيق التميز والريادة، من خلال الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة، التي تعمل بروح فريق العمل الواحد، مشيداً بالإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، وداعياً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء علي غانم الموظفين المتميزين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، ضمن مبادرة «تراكم في عيونا» الهادفة إلى تحفيز الموظفين، وخلق المزيد من الترابط بينهم، بحضور عدد من مديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام في القطاع.

وأثنى اللواء علي غانم على جهود المتميزين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والتي أدت إلى تحقيق أهداف القطاع، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي.

وأكد اللواء علي غانم أن كوكبة المتميزين يعملون بتناغم كبير، ضمن روح فريق العمل الواحد، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي تأكيداً على الاعتزاز المتواصل بالكوادر البشرية، وترسيخاً لثقافة الإبداع والتميز داخل أسرتنا الواحدة.

مما يسهم في تقديم أفضل الابتكارات والمبادرات التطويرية، التي تعمل على الارتقاء المستمر بأداء قطاع شؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي. وفي الختام سلم اللواء علي غانم شهادات التكريم إلى الموظفين المتميزين في القطاع، متمنياً للجميع دوام التوفيق والازدهار.

الجدير ذكره أنه تم تكريم 919 موظفاً في قطاع شؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، من خلال مبادرة «تَراكم في عيونّا» منذ انطلاقها، ما أسهم في تعزيز الترابط بين الموظفين في القطاع.

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