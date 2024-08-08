الإمارات.. طقس صحو إلى غائم جزئياً خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً خلال الأيام الخمسة المقبلة.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية – صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – وغائم أحياناً على الساحل الشرقي والمناطق الجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – وغائم أحياناً على الساحل الشرقي والمناطق الجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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