«أمنيات لتأهيل أصحاب الهمم» يستعرض خططه المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في دبي عن خططه المستقبلية، بما يناسب متطلبات المرحلة المقبلة، ويساعد على تطوير مستويات طلبة المركز من أصحاب الهمم، بما يضمن وجودهم بشكل مثالي في المجتمع.

كما أعلن مجلس إدارة المركز برئاسة الشيخة مريم بنت محمد أحمد آل مكتوم، الرئيس الفخري للمركز، والدكتور عادل المرزوقي عن انضمام الشيخ زايد بن محمد بن خالد القاسمي لعضوية مجلس إدارة المركز، في خطوة تعزز الدور المجتمعي، الذي يقوم به المركز في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

من جانبها رحبت سماح أبو عوف، عضو مجلس إدارة مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بانضمام الشيخ زايد بن محمد بن خالد القاسمي لمجلس إدارة المركز، وبينت أن الخطوة ستعطي دعماً لكل أنشطة وفعاليات المركز، خلال المرحلة المقبلة.

كما ثمنت دور مجلس إدارة المركز بالإعداد الجيد خلال الفترة الماضية، والتجهيز للمرحلة المقبلة، بما يناسب اسم ومكانة المركز ودوره الفعال في خدمة أصحاب الهمم في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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