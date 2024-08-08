"طرق دبي" تفوز بجائزة الأمير مايكل الدولية للسلامة المرورية

المصدر: البيان

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أحرزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جائزة الأمير مايكل الدولية لسلامة الطرق في مجال السلامة المرورية من منظومة التدريب، التي تنظمها الهيئة لسائقي دراجات توصيل الطلبات في الإمارة وذلك عن فئة (مستخدمي الطرق الأكثر أماناً).

وتعمل الهيئة وبالتعاون مع معاهد تعليم قيادة المركبات المُعتمدة لديها بإعداد وتأهيل المحاضرين المنتسبين لهذه المعاهد لتدريب وتأهيل سائقي الدراجات النارية العاملين في مجال توصيل الطلبات في الإمارة. وتُشرِفُ الهيئة بشكل مباشر على تدريب هؤلاء السائقين وفقا للدورة التدريبية التي تم إعدادها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان في طرق دبي، وضمن مشروع متكامل لتنظيم عمل شركات توصيل الطلبات ومنشآت الوسائط الإلكترونية العاملة في الإمارة،

وتندرجُ مبادرة تأهيل سائقي دراجات توصيل الطلبات في إطار السعي الدائم للهيئة إلى تحقيق إسعاد المتعاملين ولضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والإسهام في الجهود الحثيثة المبذولة من قبل عدد من الجهات المعنية والمنصبّةِ في العمل على تخفيض الحوادث المرورية.

يُذكَر أن جائزة الأمير مايكل لسلامة الطرق كانت قد تأسست عام 1987 وتعتبر من الجوائز العريقة، التي تضطلع بدور حيوي لتحسين السلامة المرورية عالمياً، عن طريق تشجيع وحث الجهات المعنية بالسلامة المرورية في جميع أنحاء العالم من خلال منح الجوائز والأوسمة التي تُعطى لأفضل المشاريع والأفكار المرورية المرتبطة بتحسين مستويات السلامة المرورية على المستوى العالمي.

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