أمطار على مناطق متفرقة في الإمارات.. وتوقعات باستمرارها يومين

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تواصل هطول الأمطار، لليوم الرابع على التوالي، على مناطق متفرقة في الدولة، نظراً لاستمرار التأثر بامتداد خط الالتقاء المداري ITCZ، وتحركه باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.

وتوقع المركز الوطني للإرصاد استمرار هطول أمطار الخير على خلال يومي الجمعة والسبت، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، نظراً لكونها قد تشهد تكون بعض السحب الركامية.

وأفاد المركز بأن مناطق متفرقة من الساحل الشرقي لدولة الإمارات شهدت، اليوم، في تمام الساعة 7 و41 دقيقة، هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وعن الطقس المتوقع غداً، أفاد المركز بأنه سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز أن البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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