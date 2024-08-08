بعثة الإمارات في طوكيو تدعو المواطنين للحذر من «تسونامي»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهابت بعثة دولة الإمارات في طوكيو بمواطني الدولة في اليابان ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب موجة المد العالي (تسونامي) التي قد تؤثر في المناطق الساحلية في محافظة ميازاكي.

وأصدرت البعثة، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «تهيب بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب موجة المد العالي (تسونامي) التي قد تؤثر على المناطق الساحلية في محافظة ميازاكي».

وأضاف البيان: «كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز