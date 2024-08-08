«أمنية» تحقق حلم طفلة بزيارة مصر

المصدر: وام

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قامت مؤسسة "تحقيق أمنية" بتحقيق أمنية الطفلة ضحى، البالغة من العمر 14 عاماً، بزيارة جمهورية مصر العربية.

وتواجه ضحى مرضها بشجاعة وقوّة وتفاؤل، وكانت تتمنى منذ فترة طويلة السفر إلى مصر واستكشاف عجائبها التاريخية وثقافتها الغنية التي طالما سمعت عنها من أخيها المقيم هناك.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، إن المؤسسة واستجابة لهذه الأمنية عملت على تنسيق رحلة لا تُنسى لضحى، تضمّنت مفاجآت وتجارب فريدة مكنتها من رؤية شقيقها ومرافقته في جولة لاستكشاف عمق الثقافة المصرية وتاريخها العريق.

وتقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى كافة الداعمين، وأصحاب القلوب البيضاء الخيّرة الذين يسارعون على الدوام إلى مدّ يد العون لتحقيق استراتيجية المؤسسة، ودعم مبادراتها الإنسانية الرامية إلى نشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وتمّ استقبال ضحى وعائلتها في مطار القاهرة الدولي، واستمتعت خلال رحلتها بزيارة الأهرامات وأبو الهول.

كما تضمّنت الجولة زيارة متحف الآثار المصرية، حيث شاهدت مجموعة من الكنوز الفرعونية الشهيرة، إضافة إلى الاسترخاء برفقة عائلتها، والتمتّع بمناظر النيل الخلابة، والتعرّف على الحياة اليومية على ضفاف النهر.

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