29 ألف فكرة إبداعية تلقتها «إقامة دبي» في 3 سنوات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنها تعاملت مع 29 ألف و103 فكرة إبداعية تلقتها منظومة الابتكار التابعة لها من الموظفين والمتعاملين والسياح خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2021-2023، وذلك في إطار حرصها لترسيخ مكانتها كجهةٍ مُحفّزة وداعمة للابتكار وفق مُستهدفات المسار الأوّل للإستراتيجية الوطنية للابتكار.

المعرفة المؤسسية

وقال المُقدّم فيصل عبد الله بن بليله مدير مركز الابتكار والمُستقبل في إقامة دبي إنه تم تطبيق 1193 فكرة إبداعية ومُبتكرة من هذه الأفكار، وتكريم 4250 مُبدع ومُبتكر من أصحاب مُصنفات حُقوق المُلكيّة الفكرية وأصحاب الأفكار المُجدية والمُطبقة والمشاركين في حملات الأفكار المُوجّهة وخريجي دبلومات الابتكار المهنية والمساهمين في المعرفة المؤسسية خلال آخر 3 سنوات، إلى جانب تسجيل 490 ملكية فكرية لموظفي الإدارة وتخريج 30 موظف في مجال إستراتيجي ابتكار من المعهد العالمي للابتكار.

وأشار إلى أن إقامة دبي أطلقت إستراتيجية للابتكار ومنصة الابتكار الذكية، إلى جانب قيامها بإطلاق أول مؤتمر دولي على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة WIPO المعنية بالاختراعات، وقد ضَمَّ المؤتمر أكثر من 120 مخترع حول العالم لأكثر من 21 دولة، وحصل خلاله المشاركون على 22 ميدالية ذهبية، و19 ميدالية فضية، و 27 ميدالية برونزية، كما منح المؤتمر جوائز خاصة لأكثر من 26 جامعة.

ولفت إلى أن إقامة دبي حصلت على المركز الأول على مستوى الدولة في تسجيل مُصنفات حُقوق المُلكيّة الفكرية فئة الجهات الصغيرة والمتوسطة لثلاثة أعوام على التوالي، وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد، إلى جانب حصولها على علامة جاهزية المُستقبل كأول جهةٍ حكوميةٍ تحصل على الجائزة في إمارة دبي، بالإضافة إلى حصولها على نتيجة 95.5% في جاهزية الابتكار الحكومي على مستوى الريادة العالمية لعام 2023.

كما تمكّنت من تحقيق العديد من الإنجازات التي تمثّلت في حصولها على شهادة "المُؤسسات الحُكومية المبتكرة" من المعهد العالمي للابتكار كأول جهةٍ تحصل على هذا التقدير على مستوى الدولة ، وحصولها على الاعتماد الدولي من قبل الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية كأول جهةٍ مانحة للمواد والبرامج التدريبية من المعهد العالمي للابتكار، إلى جانب حصولها على شهادة الاعتماد الدولي البلاتيني لثلاثة أعوام مُتتالية، و العلامة الكاملة 100 % في إدارة الابتكار والأفكار من قبل مُنظمة الأفكار البريطانية، واعتمادها كأول جهةٍ عالمية لمختبرات الابتكار المعتمدة AINL في مجال الإقامة وشؤون الاجانب والمنافذ، بالإضافة إلى فوزها بجائزة ستيفي العالمية فئة أفضل مدير تنفيذي ابتكار، وفي جائزة ستيفي العالمية 2022 فئة أفضل ابتكار في العام.

8 خبراء

وأوضح بليله أنه اعترافاً بدور إقامة دبي وقدراتها المتميزة في مجال رعاية الابتكار، فقد تم اعتماد 7 خُبراء ابتكار مُعتمدين من قبل المنظمة العالمية، واعتمادها الجهة الحكومية المخولة بتقييم المؤسسات "مستوى نضج الابتكار" وفق معايير المعهد العالمي للابتكار، والجهة المانحة للاعتمادات من قبل المعهد العالمي في المنطقة، كما يوجد لدى إقامة دبي 8 خُبراء مُعتمدين في مجال المُلكيّة الفِكريّة.

وأشار إلى أن إقامة دبي كانت أول جهة تُطلق برنامج رعاية المُبدعين لموظفيها وموظفي شركائها وطلبة الجامعات الذي وصل إلى تخريج الدفعة السادسة ، كما كانت أول جهة تُطلِق دبلوم استشراف المُستقبل لموظفيها وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالإمارات حيث تم تخريج الدفعة الرابعة من الدبلوم أوائل العام الحالي ، بالإضافة لقيامها بإطلاق دليل جائزة الابتكار المُستدام للفئات المؤسسية والوظيفية، وإطلاق برنامج "مُبتكرو المستقبل" وهو برنامج تخصصي للأطفال في فترة الصيف، يتضمن مساقات وبرامج وأدوات التوجهات المستقبلية.

وعلى مستوى الفعاليات العلمية والمعرفية ، وبحُضور ومشاركة ما يُقارب 222 من مُوظفيها وموظفاتها، نظّمت إقامة دُبيّ سلسلة ندواتٍ معرفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 ، بالإضافة إلى عقد مُحاضرةٍ رقمية بالتعاون مع حكومة 01 ،بعنوان " توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير الخدمات الحكومية" بحضور697 موظف وموظفة من الإدارة العامة، كما نظّمت "مكتبة رواق" بإقامة دبي خلال النصف الأول من عام 2024 5 جلساتٍ حوارية بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة، ووزارة الاقتصاد ومؤسسة الإمارات للآداب بحضور ما يقارب 1650 مشارك من الموظفين والمُجتمع، بالإضافة إلى فوز مكتبة رواق بجائزة الإمارات للمكتبات كأفضل مُبادرةٍ حُكومية للمكتبات 2023-2024.

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