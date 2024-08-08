«صحة أبوظبي» تطلق مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نشرت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية، في خطوة طموحة لضمان توحيد الممارسات الأخلاقية، ضمن قطاع الرعاية الصحية الديناميكي في أبوظبي.

وتم تطوير الأخلاقيات الحيوية بناء على أفضل الممارسات العالمية، وبالتشاور مع نخبة من خبراء القطاع، وتمثل ثمرة دراسة التداعيات والتطبيقات الأخلاقية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي وممارستها، بما يشمل تلك التي نشأت عن التطور الحاصل في علم الأحياء والطب والعلوم المتعلقة بالصحة.

وتعالج مجموعة المبادئ التوجيهية الجديدة القضايا الأخلاقية، التي قد تتزايد في تعقيدها مع استمرار القطاع بالنمو والتطور، وتم تطويرها تماشياً مع نتائج سلسلة من ورش العمل، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 120 خبيراً وقائداً عالمياً في الأخلاقيات الحيوية، وبالتشاور مع خبراء محليين ودوليين.

وتهدف صياغة هذه المبادئ لتعزيز مستويات الامتثال بقوانين الأخلاقيات الحيوية الراهنة، وتمثل جزءاً من التزام دائرة الصحة في أبوظبي الراسخ بتحسين جودة الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لأخلاقيات الرعاية الصحية والابتكار.

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