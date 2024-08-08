إطلاق برنامج لإعداد نخبة من قيادات استشراف المستقبل في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل؛ إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «برنامج استشعار المستقبل»، وهو برنامج دولي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة يهدف لإعداد نخبة من قيادات استشراف المستقبل من مختلف التخصصات، وتمكينهم بمهارات توظيف الفرص والتخطيط للمستقبل والاستعداد له، وتبنّي منهجية التفكير القيادي والمستقبلي، وتطوير استراتيجيات مستقبلية قابلة للتطبيق، انطلاقاً من دبي عاصمة العالم لاستشراف المستقبل وتصميمه وتنفيذه.

وسيتيح البرنامج الدولي للمشاركين فرصة التعرف على تطبيقات تجريبية لتقنيات مستقبلية واعدة، وابتكارات حديثة يتم تطويرها حالياً، إضافة إلى فرصة المشاركة في تجارب عملية متنوعة وورش عمل وجولات في أهم مراكز ومختبرات الابتكار في دبي للاطلاع على أحدث التحولات التقنية التي يتم العمل على تطويرها وتطبيقها في الدولة.

ابتكارات واعدة

وتشمل الابتكارات التي سيتعرف عليها المشاركون بالبرنامج زجاجاً يمكنه تخزين المعلومات لـ 10 آلاف سنة، والشجرة السائلة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين، وخوذة العمال Wakecap المبتكرة التي ترفع كفاءة العمل، ومحركات الصواريخ التي أنشئت بخوارزميات تحولية، بالإضافة لتذوق الأطعمة المستزرعة أو المصنعة في المختبرات، وتقنيات مستقبلية أخرى.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن «برنامج استشعار المستقبل» يفتح باب التقديم للمنتسبين من مختلف التخصصات لتمكينهم بأحدث أدوات استشراف المستقبل والقيادة والابتكار، مشيراً إلى أن إطلاق هذا البرنامج يتماشى مع استراتيجية دبي وجهودها لتعزيز جاهزية الأفراد والمجتمعات للمستقبل، وذلك من خلال بحث الفرص الواعدة والتجريب العملي للتقنيات المستقبلية، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز التعاون العالمي.

وأضاف: «يعكس إطلاق هذا البرنامج التدريبي العالمي حرص مؤسسة دبي للمستقبل على إعداد قيادات استشراف المستقبل وتعزيز القدرات، وترسيخ أفضل ممارسات تصميمه لخدمة الأجيال القادمة، واستدامة التطور في مجتمعات المستقبل الذكية انطلاقاً من دبي باعتبارها مركزاً عالمياً لصناعة المواهب الاستثنائية».

خبراء عالميون

ويشارك في تقديم البرنامج الذي يمتد لـ 4 أسابيع نخبة من الخبراء العالميين البارزين في مجالات الاستشراف والتفكير المستقبلي منهم البروفيسور فاضل أديب الفائز أخيراً بجائزة «نوابغ العرب» إضافة إلى البروفيسور بول سافو، والدكتور مايكل شيرمير، والدكتور ستيفن نوفيلا، والدكتورة دانييل بيلاردو، وغيرهم الكثير.

ويستهدف «برنامج استشعار المستقبل» المدراء التنفيذيين من المستوى المتوسط إلى القيادة العليا، ورواد الأعمال، وقادة الفكر، وصانعي السياسات، والمسؤولين الحكوميين، والمتخصصين في مختلف المجالات المعنية بتصميم المستقبل، ويمكن للراغبين بالمشاركة في البرنامج التقدم الآن وحتى 5 سبتمبر 2024 عبر الرابط الإلكتروني: www.dubaifuture.ae/feel

شهادة

وستقدم «أكاديمية دبي للمستقبل» شهادات للخريجين سيتم توزيعها خلال الدورة الثالثة لـ «منتدى دبي للمستقبل» التجمع الأكبر من نوعه لخبراء ومصممي المستقبل من حول العالم. كما ستحرص الأكاديمية على استدامة العلاقة مع المشاركين في البرنامج، وتعزيز تواصلهم مع نظرائهم لتبادل الخبرات والممارسات المفيدة مستقبلاً.

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