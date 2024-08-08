«المسؤولية المجتمعية» منصة رقمية تعزز قيم الخير في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية، أول من أمس، منصة «مبادرات المسؤولية المجتمعية» التي تتضمّن عدداً من المبادرات التي يجري تنظيمها بجهود تشاركية من موظفي الجمعية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية المعنية على مستوى الدولة، مستهدفة تعزز روح المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، ومد يد العون للفئات المحتاجة.

وقال يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: «مبادرات المسئولية المجتمعية» هي منصة رقمية مجتمعية مبتكرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز