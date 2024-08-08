«زايد العليا»: تحويل «اشحفان» إلى عمل مسرحي بمشاركة أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أعلنت «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» تحويل المسلسل الدرامي الاجتماعي الإماراتي «اشحفان» إلى عرض مسرحي، بدعم من الشريك الرئيسي دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، وبالتعاون مع مؤسسة عكاسة للاستشارات والدراسات الإعلامية، بمشاركة الفنانين الرئيسيين في المسلسل ومجموعة من أصحاب الهمم الموهوبين والفنانين الإماراتيين.

يأتي هذا العمل المسرحي بعد مرور أكثر من 48 عاماً على عرض المسلسل الإماراتي الشهير «اشحفان» الذي جرى إنتاجه في عام 1976، ليتحول إلى عمل مسرحي جديد وجذاب يحمل في طياته ذكريات وحنين المشاهدين للعمل الأصلي الذي يعد جزءاً من ذاكرة الدراما الإماراتية والخليجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة بمقرها أمس، للإعلان عن تفاصيل «العرض المسرحي اشحفان» بحضور عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة وممثلي مؤسسة عكاسة للإنتاج الإعلامي وعدد من الفنانين المشاركين بالعرض ولفيف من قيادات المؤسسة.

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